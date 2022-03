Rugby ligure, l'Union Riviera vince - Riviera24

Imperia. Un’altra giornata interlocutoria in serie A per le squadre liguri. Entrambe sono state superate nei rispettivi confronti. Il Recco, che giocava a Genova, è stato surclassato dalla capolista, ed imbattuto del CUS Torino, mentre il CUS Genova è uscito sconfitto dal campo Venegoni di Parabiago. Il Recco ha utilizzato: L. Romano, Falchi, Balestracci (15’ pt Navone), Cinquemano, Guastamacchia (31’ st Salerno), J.DF. Tagliavini, Mitri, Rosa, Matulli (19’ st Tomarchio), E. Baricone, Cartoni (11’ st Conca), Nese, S. Maggi (38’ st Podesta’), Noto (19’ st Della Valle), Coppola (39’ pt Albarello) allenatore Van Vuren, per i rivieraschi Lorenzo Romano ha segnato un piazzato. Il CUS Genova a Parabiago ha giocato con: Migliorini, Pichler, Corona, Satta, Vimercati ( 63’ Gesa), Ricca (59’ Grassi), Tessiore (47’ Granzella), Pendola, F. Imperiale, Repetto (75’ Bruzzone), P. Imperiale, Amadio (47’ Gargiullo), Giuliano (47’ Rifi), Bortoletto (68’ Gherardi), Barry. Per il CUS due mete realizzate da Aramis Corona, che ha messo a segno un penalty ed una trasformazione. Allenatore Sandri.

Intanto in serie C, girone promozione, il campionato è entrato nel vivo, e i due posti per l’accesso ai play off con le squadre lombarde è ancora aperto a tutti i risultati. A Casella l’Amatori Genova di Sebastian Quiroga ha sottomesso agevolmente con nove mete ad una lo Spezia, mentre il Savona ha pareggiato a Pavia. Rimangono da giocare ancora due giornate di gare. Nella serie C, interregionale, doppia affermazione delle due formazioni liguri del CUS Genova Cadetti e Province dell’Ovest, sulle piemontesi del Tortona e del CUS Piemonte Orientale.

Serie A/Girone 1 (V Giornata di ritorno)

Pro Recco – ITINERA CUS Torino 3/80

Parabiago – CUS Genova 34/18

VII Torino – PROMOTICAL I Centurioni 15/17

Amatori Alghero – Biella 21/23

ASR Milano in sosta.

Classifica: Itinera CUS Torino punti 57, Biella 54, Parabiago 44, A.S.R. Milano 33, Promotica I Centurioni 27, Amatori Alghero 20, VII Torino 15, CUS Genova 13, Pro Recco punti 0.

Serie C II Fase Interregionale/Promozione Girone 5 Poule A (I Giornata/Ritorno)

Amatori Genova – R.C. Spezia 62/10

CUS Pavia – Savona 20/20

Classifica generale: Amatori Genova punti 11, Spezia e Savona 8, CUS Pavia punti 7.

Serie C/II Fase Interregionale Ligure/Piemontese (III Giornata)

CUS Genova/B – Lions Tortona 26/5

CUS PO – Province dell’Ovest 24/26

Union Riviera riposa.

Classifica generale: Union Riviera e CUS Genova/B punti 10, CUS PO 7, Province dell’Ovest 5, Tortona punti 0.

Union Riviera in sosta.

Under 19 girone 1 Elite (III Giornata)

Calvisano – Unione Monferrato (posticipata al 14 aprile 2022)

A.S.R. Milano – CUS Genova (n.d.)

Classifica generale: Calvisano punti 10, Unione Monferrato 9, A.S.R. Milano 1, CUS Genova 0.

Under 19 Girone 2 Elite (III Giornata)

Amatori&Union Milano – Rovato 5/45

Franciacorta – CUS Torino 12/26

Classifica: Rovato punti 14, CUS Torino 10, Franciacorta 4, Amatori&Union Milano punti 0.

Under 19 Girone 1 II Fase Coppa Mare e Monti (III Giornata) domenica ore 12,00

Pro Recco – Biella (n.d.)

Classifica generale: Biella e Pro Recco punti 5, Collegno punti 0.

Under 17 Girone 1/Interregionale (III Giornata)

CUS Torino – A.S.R. Milano 0/48

Amatori&Union Milano – Province dell’Ovest 31/18

Classifica: Amatori & Union Milano ed ASR Milano punti 12, Province dell’Ovest 8, CUS Torino punti 0.

Under 17 Girone 3/Interregionale (III Giornata)

Savona – Velate 19/40

Classifica generale: Franciacorta e Velate 10, Savona 4, Amatori Genova 1.

Under 17 II Fase Int/Ligure-Piemontese (III Giornata)

Alessandria – Union Riviera 26/34

Pro Recco – CUS Genova 23/22

Classifica: CUS Genova punti 11, Union Riviera 10, Pro Recco 9, Alessandria 2, R.C. Spezia 0.

R.C. Spezia riposa.

Under 15 II Fase (XIII Giornata) Seconda Fase

Savona – Province dell’Ovest /Pro Recco 36/74

Union Riviera – Amatori Genova 41/32

CUS Milano – CUS Genova 28/29

Le eventuali partite mancanti dal programma possono dipendere da annullamento per contagi Covid e la prossima

settimana il giudice sportivo emetterà le relative omologazioni.