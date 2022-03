Rugby ligure, l'Union Riviera vince - Riviera24

Genova. Giornata negativa per le squadre liguri nel campionato di serie A, con doppia sconfitta per il Recco, superato al Carlini Bollesan, da un concreto Parabiago, e per il Cus Genova, fermato nettamente ad Alghero. Intanto in serie C è iniziata la seconda fase interregionale e, nel girone promozione, hanno prevalso il Savona sui lombardi pavesi, e lo Spezia nel derby regionale con l’Amatori Genova. Nel girone ligure/piemontese l’Union Riviera ad Imperia ha sottomesso i piemontesi del Cus Piemonte Orientale. Nelle categorie giovanili ha giocato solo

l’Under 19 del Cus Genova, battuto a Calvisano, mentre nel torneo regionale dedicato gli Under 15 si sono disputate fra sabato e domenica ben cinque confronti.

Ieri, ad Imperia, nella club house del campo Pino Valle in località Baitè, si è sviluppato un interessante corso per arbitri di I° grado con intervento altamente professionale di Fabio Franchini, coordinatore arbitri Liguria, coadiuvato da Matteo Anselmi e Michele Grondona. Gli allievi provenivano da Imperia, Bordighera, Vallecrosia e Sanremo. Il prossimo appuntamento sarà in video conferenza.

Serie A/Girone 1 (III Giornata Ritorno)

Pro Recco – Parabiago 7/54

Promotica I Centurioni – Biella 17/29

Amatori Alghero – CUS Genova 43/10

ASR Milano – ITINERA CUS Torino 21/25

VII Rugby Torino in pausa.

Classifica: Itinera CUS Torino punti 47, Biella 39, Parabiago 33, A.S.R. Milano 30, Amatori Alghero 19, Promotica I Centurioni 18, VII Torino 10, CUS Genova 7, Pro Recco punti 0.

Serie C II Fase Interregionale/Promozione Girone 5 (I Giornata)

R.C. Spezia – Amatori Genova 25/21

Savona – CUS Pavia 17/8

Classifica generale: Savona e Spezia punti 4, Amatori Genova e CUS Pavia punti 0.

Serie C II Fase Interregionale Ligure/Piemontese (I Giornata)

Union Riviera – CUS Piemonte Orientale 38/0

CUS Genova/B – Province dell’Ovest (n.d./in attesa decisioni Giudice Sportivo)

Lions Tortona in pausa.

Classifica generale: Union Riviera punti 5, CUS Piemonte Orientale, CUS Genova/B, Tortona e Province dell’Ovest punti 0.

Under 19 Girone 1 Elite (I Giornata)

Unione Monferrato – CUS Genova 55/3

Calvisano – A.S.R. Milano 35/10

Classifica generale: Calvisano e Monferrato punti 5, ASR Milano e CUS Genova punti 0.

Under 15 II Fase (senza classifica)

Union Riviera – Savona 70/7

CUS Genova – Province dell’Ovest 52/0

Province dell’Ovest – Spezia 49/12

CUS Genova – Spezia 75/0

Pro Recco – Amatori Genova 29/109.