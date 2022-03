“Rivoluzione etica” organizza un banco alimentare per le famiglie del territorio

Sanremo-Ventimiglia. «Aiutiamo gli italiani in un’Italia che ci ha abbandonati», questo il grido d’allarme dell’associazione “Rivoluzione etica”, che ha ideato il progetto di un banco alimentare locale, volto ad aiutare le famiglie del territorio che si trovano in stato di bisogno.

L’avvio della raccolta di generi di prima necessità inizierà sabato 2 e domenica 3 aprile davanti al supermercato Carrefour a Sanremo in via Pietro Agosti. «Chiunque desiderasse richiedere i prodotti, frutto della raccolta, potrà contattare la nostra Patrizia, che si occuperà di distribuirli, nel pieno rispetto della privacy, al numero 3922388100».

L’associazione ha inoltre una postazione fissa, ovvero un carrello posto all’uscita dell’Ok Market di Ventimiglia, in via Roma, per la raccolta di generi di prima necessità

«Vi esprimiamo tutta la nostra gratitudine per l’aiuto che potrete dare!» comunicano dall’associazione.