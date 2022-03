Imperia. Il consiglio di amministrazione di Riviera Trasporti, la società per azioni concessionaria del trasporto pubblico in provincia di Imperia, ha approvato il piano concordatario che in serata, dopo aver ottenuto l’attestazione, potrà così essere depositato in tribunale in via telematica.

Ora non resta che attendere il prossimo step dell’iter giudiziario: ovvero la fissazione di un’udienza per l’ammissione del piano.