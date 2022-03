Riva Ligure, i bambini e la solidarietà all'Ucraina nelle parole di Martin Luther King - Riviera24

Riva Ligure. La situazione dell’Ucraina sta mobilitando il mondo e i messaggi di vicinanza al popolo in guerra arrivano da ogni parte politica, colore e credo. Anche i bambini, con la consapevolezza che gli è propria, seguono quanto succede e, a modo loro, cercano di inviare il loro messaggio. GLi studenti di Riva Ligure, lo hanno fatto tramite le parole di Martin Luther King.



Questo è quanto ha evidenziato il sindaco Giorgio Giuffra oggi, postando due foto semplici, ma significative: «È nei giorni più bui che bisogna cercare una luce. A me, senza cadere nelle banalità, è arrivata da queste due foto. Spero che gli adulti che parlano spesso con grave leggerezza e per categorie assolute dei fatti ucraini, delle scelte di Putin e delle mosse di Biden si facciano toccare da queste giovani voci e vedano coi loro occhi sinceri, ma anche acuti. E chissà che i potenti del mondo non raccolgano un’eco di questi pensieri di timore e di speranza».

“Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli”.