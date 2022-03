Riva Ligure: e’ Alfio Sciuto il nuovo comandante della Polizia Locale

Riva Ligure. Un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Covid: a proporla in comune questa mattina, il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, insieme al neo comandante della Polizia Locale, Alfio Sciuto.

Il primo cittadino, nell’introdurre il comandante Sciuto, ha voluto ancora una volta ringraziare lo storico capo della polizia locale Marsiglia, per l’aiuto di questi anni e in particolare durante il difficile periodo legato al Covid.

«Oggi do il benvenuto ad Alfio Sicuto dal comando di Alassio, che ha un compito arduo: quello di sostituire l’ex comandante, che ha lavorato e che vive nella nostra comunità, conoscendone vizi, virtù, pregi e difetti. Il lavoro proseguirà in continuità e se possibile sarà migliorato».

Il comandante Sciuto, 47 anni, giunge a Riva dopo una esperienza decennale nel comune di Alassio e precedentemente in quello di Alessandria. «Mi aspetta una nuova avventura professionale, in cui cercherò di proseguire nella tradizione e nel rispetto dell’ottimo lavoro fatto dal mio precedessore, che ringrazio per la collaborazione, come ringrazio i nuovi colleghi perla calorosa accoglienza. La mia disponibilità sarà totale per poter consentire una ripresa nel miglior modo possibile di tutte le attività pubbliche. Il nostro servizio sarà espletato da operatori attenti e sensibili alla popolazione locale» ha commentato il comandante.

Il corpo di polizia locale di riva Ligure è al momento composto dal comandante e due agenti, mentre per l’estate saranno conferate a breve due assunzioni stagionali.