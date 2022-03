Ritorna il rallye sulle strade di Sanremo, la mappa dei divieti - Riviera24

Sanremo. Cambia temporaneamente la viabilità cittadina nei giorni del rallye. Si tratta dell’edizione numero 89 del “Rallye di Sanremo” del 14° “Sanremo Leggenda” e del quarto “Ecorallye Sanremo”. La kermesse motoristica andrà in scena dal 6 al 11 aprile prossimi venturi.

Partendo da piazzale Carlo Dapporto, lì sarà in vigore il divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) dalle 14 del 6 aprile alle 24 del 10. Stesso discorso per il lungomare Italo Calvino e via Rava dalle 14 del 7 alle 12 del 10. Sulla pista ciclabile, dal sottopasso lungomare Vittorio Emanuele Il all’intersezione di via Bixio (monumento Caduti di Nassirya) vigerà il divieto di transito ai pedoni ed alle biciclette dalle 7 del 7 alle 12 del 10. In piazzale Cesare Battisti dall’ex deposito FF.SS. divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli dalla mezzanotte del 5 alle 18 del 11. Idem per il lungomare Vittorio Emanuele II dalle 12 del 7 alle 24 del 9. Transito consentito per l’accesso ai locali commerciali presenti nell’area del cavalcavia.

Sosta vietata e rimozione anche in corso Imperatrice ambo i lati dal civico 17 alla scalinata di piazza Battisti dalle 8 del 5 alle 24 del 11. Stesso discorso sempre in corso Imperatrice, dall’intersezione con via Verdi al civico 50 dalle ore 8 alle 16.30 del 8 e dalle 8 alle 21 del 9. In strada Gozo Superiore (direttrice San Romolo — San Bartolomeo) transito e sosta vietati con rimozione dalle 7 alle 13.30 del giorno 8. Medesimi divieti in strada Monte Ortigara da Coldirodi a San Romolo dalle ore 7 alle 13.30 del 8. Sono derogati al divieto di transito i residenti, i quali potranno transitare con accesso da Bivio Gozo. In via Ludovico Ariosto con direzione San Giacomo verso San Bartolomeo dalle 7 alle 13.30 del 8. In strada Senatore Marsaglia dal bivio di Perinaldo a Quello di Bajardo dalle 14.30 alle 22.30 del giorno 8.