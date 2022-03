Sanremo. Storico pub, ora ristorante, ma soprattutto braceria. Da Mamely, locale completamente rinnovato nel gennaio 2020 nel cuore della città dei fiori, è possibile vivere un’esperienza culinaria a 360°, un vero e proprio inno dei sapori del Bel Paese, provenienti da nord a sud della Penisola.

Specialità del ristorante, guidato dallo chef Gianni Di Francesco e dai figli Simone e Fabio, sono senza ombra di dubbio le portate a base di carne di alta qualità: si passa da quelle cotte sul momento come picanha, tomahawk, fiorentina, costata, a quelle che richiedono una lunga preparazione, realizzate con forni di ultimissima generazione, vedi lo stinco di maiale, la porchetta, il cinghiale al barolo, il pulledpork e le costine della casa, tra i piatti più amati e richiesti.

Da Mamely, omaggio all’autore dell’inno nazionale, c’è spazio anche ai piatti di pesce, alla pasta fresca fatta in casa, passando da quella ripiena alle tradizionali trofie liguri, e alla pizza al padellino tipica di Torino, realizzata con tre lievitazioni e tre tipi di farine diverse che la rendono particolarmente soffice e digeribile, da condire con una varia gamma di ingredienti, tipici di tutte le regioni italiane.

Se si desidera bere un buon drink, Mamely è il posto giusto. Il lato bar, seguito dal barman Simone, dispone infatti di una grossa selezione di gin, ben 102 tipologie diverse, ma anche rum, whisky, oltre a dieci tipi di birre alla spina e cinquanta in bottiglia.

Non solo food and beverage, da Mamely non mancano eventi e musica dal vivo: le sue ampie sale sono pronte ad accogliere le vostre feste, da quelle di laurea a quelle di compleanno e, grazie ai suoi grandi schermi, è anche il posto ideale per vedere partite e manifestazioni come il Festival di Sanremo. Inoltre il locale ospita serate a tema regionale e jam session, dove chi desidera può salire sul palcoscenico ed esprimere liberamente la propria arte.

«Ci siamo innamorati della città e abbiamo colto l’occasione di trasferirci qui per riunire la famiglia, cavalcando una nuova avventura – racconta Gianni Di Francesco – (vedi video). Mio figlio Simone si trovava nell’ultimo periodo a fare esperienza all’estero, mentre io e il fratello Fabio gestivamo un noto ristorante stellato a Torino. Quando abbiamo saputo che a Sanremo si liberava questo pub, si è deciso insieme di scommettere sulla città del Festival, dei fiori e della musica, sognando un po’ ad occhi aperti.

Al nostro arrivo, due anni fa, è scoppiata la pandemia – continua Gianni -. Solo da qualche mese l’attività finalmente sta iniziando a viaggere a pieno ritmo. Spero vivamente che il ritorno alla normalità sia definitivo per tutti. Le gestioni precedenti alla nostra erano conosciute solo come pub, mentre noi di Mamely vogliamo far conoscere l’aspetto ristorazione che abbiamo apportato. In particolare la nostra offerta di carni alla brace e cotte al forno. Un’offerta che nel centro di Sanremo mancava. Le materie prime che utilizziamo sono selezionate da fornitori di tutto il mondo, mentre per le carni italiane serviamo esclusivamente Fassona Piemontese o Chianina Toscana. Invito la clientela a scoprire il nuovo corso di Mamely, provando anche la pizza al padellino di Torino, le nostre paste fresche e i vini della carta».

Mamely si trova in via Gioberti 37 a Sanremo ed è aperto dal martedì alla domenica dalle 18 alle 5.

Per informazioni chiamare il numero 0184 610641, scrivere alla mail mamely.sanremo@gmail.com, visitare la pagina Facebook Mamely Sanremo e Instagram mamely_sanremo.