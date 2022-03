Rigenerazione urbana, l’assessore Scajola: «Approvato progetto di riqualificazione dell’ex cava Grimaldi a Ventimiglia»

Genova. Sono state stata approvate oggi in commissione territorio due proposte della Giunta regionale relative all’accordo di programma per la riqualificazione della ex Cava Grimaldi a Ventimiglia e all’individuazione di aree di maggior tutela paesaggistica nel comune di Bonassola.

L’accordo di programma proposto dal Comune di Ventimiglia prevede il recupero del sito della ex cava Grimaldi con l’inserimento di un nuovo insediamento residenziale e turistico e il recupero della vegetazione della zona. Il soggetto attuatore è il Principato di Monaco, proprietario delle aree, che si impegna a realizzare una nuova scuola botanica internazionale, nella quale ci saranno un auditorium e laboratori di ricerca, un parcheggio pubblico a servizio della stessa scuola e di Villa Hanbury, un parco verde di circa 70 ettari, il recupero della rete sentieristica che unisce le diverse località e una valorizzazione di interesse archeologico e paesaggistico, attraverso il ripristino del tracciato della via romana Iulia Augusta.

«E’ un intervento di straordinaria rilevanza – spiega l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola – relativo a una zona di grande pregio e afflusso turistico verso i giardini di Villa Hanbury. Un iter cominciato nel 2019 con il Comun e di Ventimiglia nel quale Regione Liguria ha svolto e sta svolgendo ruolo importante di sostegno alle iniziative, perché il progetto rientra nelle politiche regionali di riqualificazione, messa in sicurezza e rilancio del territorio».

Dopo il passaggio in commissione è previsto nelle prossime settimane l’approvazione della Giunta regionale.

Sempre oggi in commissione consiliare parere favorevole anche alla proposta della Giunta regionale di salvaguardia delle località Punta dei Marmi e il Poggio, nel Comune di Bonassola, come richieste dallo stesso Comune. «Un’area di pregio – conclude Scajola – che insieme al Comune di Bonassola abbiamo voluto maggiormente tutelare per rafforzare le sue qualità ambientali e paesaggistiche».