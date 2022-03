Rifiuti, parcheggi e rigenerazione urbana tra i punti del Consiglio comunale a Cervo

Cervo. E’ convocato per martedì 8 marzo, alle 19.30, il Consiglio Comunale di Cervo. Il consiglio si svolgerà presso la sede comunale di Palazzo Viale.

Questo l’ordine del giorno:

– Approvazione verbali seduta precedente 58 del d.l. 25/06/2008 n. 122, convertito in l. 06/08/2008 n. 133 – Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – 2022-2024

– approvazione nuovo regolamento per l’uso e la gestione delle aree destinate a parcheggi pubblici a pagamento non custoditi approvazione nuovo Piano Comunale di Protezione Civile

– Proposta di delibera: decreto Ministero Interno 21/02/2022 programma di rigenerazione urbana, riduzione della marginalizzazione e del degrado sociale e miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale della città. Approvazione schema di convenzione tra i comuni di Diano Marina, Diano Castello, Diano San Pietro, Cervo, San Bartolomeo al Mare e Andora.

– Approvazione schema di convenzione per la costituzione di un’associazione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000, tra la provincia di Imperia e i comuni della provincia di Imperia (esclusi i comuni di Imperia, Sanremo e Ventimiglia) avente ad oggetto il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e il conferimento di questi ultimi presso le discariche di Bossarino e di Boscaccio, nel comune di Vado Ligure, ai sensi di quanto disposto con la Deliberazione dell’assemblea dei sindaci n. 2 del 09/02/2022