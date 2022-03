“Rides for Women’s rights”, sabato 2 aprile si pedala da Finale Ligure a Sanremo - Riviera24

Sanremo. Da un gruppo di donne finalesi appassionate di outdoor nasce quest’anno una importante iniziativa: la “Rides for Women’s rights”, una pedalata solidale a tappe sulle strade della Liguria, a cui si potrà unire chiunque voglia sostenere il programma Unicef Let Us Learn Madagascar organizzata da Zonta International District 30 Area 3. Sabato 2 aprile si pedalerà da Finale Ligure a Sanremo, con soste lungo il percorso ad Albenga e Imperia (utile per chi non volesse pedalare tutta la tappa).

Finale Ligure e la Finale Outdoor Region sono la capitale dell’outdoor: un territorio scelto ogni anno da centinaia di migliaia di turisti per praticare bici, arrampicata, corsa, escursionismo. Ma qui l’outdoor non è solo vacanze all’aria aperta e divertimento o un’importante risorsa per l’economia del territorio, è anche impegno sociale.

Lo dimostrano importanti eventi come Finale For Nepal, che da anni raccoglie fondi per finanziare progetti in Nepal, Il Trail del Marchesato, che devolve in beneficenza l’intero ricavato della manifestazione, o le raccolte fondi durante l’emergenza Covid e ora per la guerra in Ucraina organizzate dalla 24H di Finale.

Zonta International – organizzazione internazionale fondata nel 1919 da una donna per le donne – è presente a Finale da ben 30 anni e, in questo lungo periodo, ha dato vita a moltissimi progetti con lo scopo di promuovere la condizione giuridica, politica, economica e professionale delle donne.

Solo per citare alcune delle iniziative più recenti, le campagne “Non sto zitta”, #uncaffèperlei in occasione dell’8 marzo e la “Zonta Run”, evento sportivo che ha permesso di dare supporto alla ricerca contro il tumore al seno, oltre che al Centro antiviolenza Artemisia Gentileschi e al Santa Corona per l’acquisto di apparecchiature per la somministrazione della chemioterapia. Da un paio di anni lo Zonta Club di Finale collabora inoltre con club di altre aree per dare sostegno al carcere femminile di Pontedecimo, per cui vengono raccolti generi per l’igiene personale delle detenute.

Con “Rides for Women’s rights” si pedalerà dunque per raccogliere fondi a supporto di un progetto che ha grandi obiettivi: garantire che un maggior numero di bambini, in particolare le bambine (che abbandonano la scuola a livelli più alti nel livello post-primario), abbiano accesso all’istruzione post-primaria e restino a scuola; assicurare che il sistema educativo del Madagascar abbia la capacità di offrire un insegnamento di qualità per migliorare i risultati dell’apprendimento.

La pedalata solidale partirà giovedì 31 marzo con la tappa Rapallo – Genova. La seconda tappa il giorno seguente partirà da Genova con arrivo a Finale Ligure, mentre sabato 2 aprile si pedalerà da Finale Ligure a Sanremo.

Chiunque abbia a cuore e voglia agire per valorizzare i diritti delle donne, sostenere l’uguaglianza, l’istruzione e la fine dei matrimoni precoci e della violenza di genere e dar voce al ruolo delle donne, può contribuire con la propria presenza e pedalare insieme a Milena, Barbara, Stefania, Elena e Maria Luisa che, per l’occasione, utilizzeranno biciclette gentilmente messe a disposizione dall’azienda finalese Exept. Oppure contribuire al progetto con una donazione tramite bonifico bancario o direttamente allo stand Zonta che sarà presente in ogni località di tappa, dove sarà anche possibile acquistare la t-shirt ufficiale dell’evento. A Finale Ligure lo stand sarà attivo nel pomeriggio del primo aprile in Piazza di Spagna. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Zonta International per il progetto Let Us Learn Madagascar. Per rimanere aggiornati sull’evento e sulle modalità per contribuire al progetto seguite la pagina Instagram “Zontaride” e la pagina Facebook “Zona Ride Finale Ligure”. Per informazioni: 348 913 6456 e https://www.zonta.org/Web/Programs/ISP/Let_Us_Learn_Madagascar_Home.