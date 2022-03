Rettore Delfino ricorda Gianni Giuliano e rilancia i progetti avviati insieme per Sanremo e Imperia - Riviera24

Dubai. «Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della società per la promozione dell’Università d’Imperia Gianni Giuliano con cui, in questi ultimi anni, abbiamo lavorato insieme per lo sviluppo del polo del Ponente». A ricordare la figura dell’ex presidente della Provincia, improvvisamente scomparso ieri sera, è stato il magnifico rettore dell’Università di Genova Federico Delfino, intervenuto oggi ad Expo Dubai per rilanciare i progetti di Unige rivolti agli studenti che frequentano i corsi internazionali offerti a Genova (ben 17 in tutto) e quelli locali, incentrati nei poli distaccati di Spezia, Savona e Imperia.

«Nel ponente ligure storicamente siamo fortemente basati nel Campus del capoluogo di provincia ma abbiamo interessanti progetti anche a Sanremo per la riqualificazione di un’importate villa antica (Villa Mercede, ndr), centro dove poter svolgere formazione, ovviamente collegata all’università di Genova. Offriamo già il corso triennale in Scienze del turismo a Imperia e stiamo dialogando con altre università vicine per una proposta in ambito di agrifood. Nei prossimi mesi vedremo dettagli concreti».

Prosegue Delfino: «Unige è una delle poche università italiane che ha mantenuto le sedi decentrate sul territorio. Abbiamo puntato molto sul campus di Imperia. Questo non vuol dire che in un’ottica di innovazione telematica non si possa costituire qualcosa anche a Sanremo, città importante per noi, che può offrire un grande contributo per laboratori sul turismo e sull’agroalimentare». Conclude il rettore: «Esprimo ancora profondo cordoglio per la triste notizia della morte di Gianni Giuliano. Da ultimo presidente della Spui ha garantito un ottimo collegamento con il territorio rappresentato. Avevamo impostato un bel programma di sviluppo futuro».

(Nella foto il magnifico rettore dell’università di Genova Federico Delfino e i pro rettori Fulvio Mastrogiovanni e Claudio Carmeli)