Regione Liguria chiama a raccolta gli albergatori per ospitare i profughi ucraini

Genova. E’ stata effettuata questo pomeriggio una riunione in Regione tra gli assessori alla Protezione civile e al Turismo Giacomo Giampedrone e Gianni Berrino e le associazioni di categoria degli albergatori, per presentare una bozza di convenzione e individuare le strutture disponibili ad ospitare i profughi in fuga dalla guerra, sulla base di criteri codificati.

La bozza di convenzione è stata presentata dagli assessori alla protezione civile e al Turismo Giacomo Giampedrone e Gianni Berrino nell’ambito di un impegno che il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha messo in campo per affrontare l’emergenza. Nella giornata di lunedì, una volta acquisiti i pareri da parte delle categorie, è previsto un ultimo incontro per dare seguito immediatamente alla manifestazione di interesse. Una volta definita, la convenzione avrà una durata massima fino al 31 dicembre.

«Siamo certi – ha sottolineato gli assessori Giampedrone e Berrino – che la Liguria risponderà come sempre con generosità alla chiamata per aiutare quelle famiglie che hanno dovuto abbandonare tutto a causa della guerra in corso. Lunedì ci rivedremo con le Associazioni di categorie, per arrivare alla definizione dei parametri definitivi della convenzione e permettere così alle strutture ricettive di poter partecipare attivamente all’accoglienza».