Regione Liguria al Mipim di Cannes

Genova. Anche quest’anno Regione Liguria, tramite Liguria International, partecipa al Mipim di Cannes, il più importante evento internazionale del mercato immobiliare.

«Presiedere i principali eventi internazionali è importante, non solo per acquisire nuova visibilità, ma anche per cogliere le opportunità delle riaperture dei mercati esteri, riattivando le relazioni commerciali che la pandemia ha pesantemente indebolito – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Dopo gli interessanti contatti attivati a Dubai, sui quali lavoriamo già in maniera fattiva, grazie al lavoro di Liguria International siamo presenti alla collettiva di ICE al Mipim di Cannes, di cui fa parte anche il Comune di Genova, dando seguito al protocollo d’intesa firmato qualche giorno fa, per intercettare nuovi interessi e accompagnare potenziali investitori sul nostro territorio».

In particolare, nella specificità dell’evento, sono state presentate importanti occasioni immobiliari liguri, quali il Waterfront e l’Hennebique di Genova, le aree industriali di Filse e altri edifici del patrimonio pubblico da dismettere e dedicare a nuove attività industriali, turistiche, commerciali e logistiche.