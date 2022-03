Rapinò un uomo a Sanremo, giovane condannato a otto anni e tre mesi di carcere - Riviera24

Imperia. Il giudice collegiale del tribunale di Imperia, presieduto da Carlo Indellicati, con a latere Antonio Romano e Francesca Minieri ha condannato stamane a 8 anni e 3 mesi di reclusione, e al pagamento di 5.400 euro di multa, il senegalese Magou Gueye, 25 anni, finito a processo con l’accusa di aver rapinato un cittadino marocchino, colpendolo con una bottiglia per sottrargli 400 euro.

Assolto per non aver commesso il fatto, così come richiesto dal pm Luca Scorza Azzarà, il secondo imputato, il 38enne senegalese B.T.G. Accusato inizialmente di aver commesso la rapina insieme al connazionale, nel corso del dibattimento è emerso che l’uomo era intervenuto nel tentativo di sedare gli animi.

I fatti erano avvenuti il 18 luglio dello scorso anno in piazza Nota, nel centro storico di Sanremo. A difendere i due stranieri era l’avvocato Luca Ritzu.