Sanremo. Quanto costa fare il pieno? In provincia di Imperia, così come altrove, i prezzi variano da distributore a distributore. Anche se le differenze sono centesimali, con il caro carburante fare il pieno può costare qualche euro in più (o in meno) a seconda dell’area di servizio scelta.

Per questo, ieri pomeriggio, abbiamo “fotografato” la situazione in numerosi distributori della provincia, da Ventimiglia a Imperia.

Visto l’aumento dei prezzi dei carburanti nei giorni scorsi, ieri l’Antitrust, come riportato da agenzie di stampa nazionali, ha notificato dettagliate richieste di informazioni alle maggiori compagnie petrolifere, avvalendosi anche dell’ausilio della Guardia di Finanza. L’obiettivo è quello di «approfondire le ragioni di tali aumenti e, nel caso, valutare la sussistenza di spazi per un possibile intervento circoscritto soltanto all’ipotesi di un’eventuale violazione delle norme in materia di abuso di posizione dominante o di intese restrittive della concorrenza». Nel frattempo, per “calmierare” i prezzi, il Governo pensa alla riduzione delle accise. In particolare, nella giornata di giovedì, il Ministro Cingolani ha fatto sapere che il Governo sta valutando l’introduzione di “un’accisa mobile” sui carburanti.

Di seguito i prezzi al litro di Diesel e Super Senza Piombo

– Ventimiglia

Agip: Diesel 2,089, Super senza piombo 2,079

Esso: Diesel 2,299, Super senza piombo 2,299

– Vallecrosia

Europam: Diesel 2,147; Super senza piombo 2,147

Tamoil: Diesel: 2,099 ; Super senza piombo: 2,059

– Camporosso

Ip: Diesel 2,139 (che sale a 2,172 servito); Super Senza Piombo: 2,099 (2,132 servito)

– Bordighera

Europam via Vittorio Emanuele: Diesel 2,147 ; Super Senza Piombo 2,147

Ip Bordighera via Vittorio Emanuele: Diesel: 2,119; Super Senza Piombo: 2,149

Esso Self Service Diesel: 2,259; Super Senza Piombo 2,359; Supreme Diesel 2,369

Europam Bordighera Aurelia: Diesel 2,147 ; Super Senza Piombo 2,147

Ip Aurelia: Diesel 2.089 ; Super senza piombo 2.099

Ip Aurelia (vicino ex seminario): Diesel 2.089; Super senza piombo 2.099

Ip Bordighera via Pasteur: Diesel 2,099; Super senza piombo 2,059

Ip Bordighera piazza Valgoi: Diesel 2,229; Super senza piombo: 2,23

– Sanremo

Agip Porto Vecchio di fronte alla capitaneria: Diesel 2.159; Diesel + 2.2259; Super 2.159

Q8 corso Matuzia: Diesel 2.139; Diesel hi perform 2.409; Super 2.149; Super 100 ottani 2.419

Agip corso Matuzia: Diesel 2.089, servito 2.299, Diesel + 2.399; Super 2.079, servito 2.2289

IP via Padre Semeria prima del casello A10: Diesel 2.085; Super 2.099; Gpl 0.899

IP corso Matuzia: Diesel 2.139; Super 2.129

IP via Martiri: Diesel 2.069, servito 2.291; Super 2.129, servito 2.259

IP via Galileo Galilei: Diesel 2.159; Super 2.129

IP via Pietro Agosti: Diesel 2.13, servito 2.16; Super 2.09, servito 2.11

IP via Dante Alighieri: Diesel 2.069; Super 2.129

Eni via della Repubblica prima dell’ingresso in Aurelia bis: Diesel 2.119, servito 2.329; Super 2.109, servito 2.319

Europam corso Mazzini: Diesel 2.247; Super 2.227

Agip corso Mazzini: Diesel 2.19a; Diesel +2.294; Super 2.164. I carburanti serviti vengono maggiorati di 0.22 euro al litro

– Santo Stefano al Mare



Esso via Aurelia: Diesel 2.189; Super 2.199

– Riva Ligure



IP via Aurelia: Diesel 2.259; Super 2.12

– Taggia



IP superstrada: Diesel 2.376; Super 2.366

Conad: Diesel 1.978; Super 1.978

Eni via Aurelia: Diesel 2.344; Super 2.484

IP strada per autostrada: Diesel 1.995; Super 1.995

Q8 Levà: Diesel 2.038; Super 2.018