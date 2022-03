"Quadri: investiamo sul loro valore?", convegno online di Federmanager Liguria - Riviera24

Genova. «L’onere e l’onore di guidare le aziende verso la realizzazione delle strategie e il conseguimento degli obiettivi coinvolge in maniera sempre più importante anche i Quadri. Come mediatori tra la visione strategica espressa dal top management e la quotidiana attività operativa rappresentano figure chiave per la continuità e lo sviluppo delle aziende. Il pervasivo passaggio al lavoro “diffuso” in concomitanza con la pandemia non ne ha solo ampliato le sfide da affrontare, ma ha anche creato opportunità per ripensarne il ruolo». Di questi temi si parlerà giovedì 3 marzo alle 17.30, in streaming su Zoom, nel meeting organizzato da Federmanager Liguria dal titolo “Quadri: investiamo sul loro valore?”.

Durante l’evento si analizzeranno anche i risultati di un’indagine condotta dall’Università di Genova e si andranno a delineare l’evoluzione del ruolo dei Quadri e le loro prospettive di sviluppo. A partire dalle 17.30 interverranno: Valter Quercioli, vicepresidente nazionale Federmanager, Marco Vezzani, presidente Federmanager Liguria, Teresina Torre dell’Università di Genova, Antonio Andreotti, HRO Senior Advisor, Fabrizio Crocco, Senior partner Praxi, e Valeria Firpo, Federmanager Liguria.

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma Zoom al seguente indirizzo: https://us02web.zoom.us/j/86367128788?pwd=djhzVk14aGJ2czUzMkN4UU9RQi9Ldz09.