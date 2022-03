Prossimo consiglio comunale a Sanremo, i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Si terrà il prossimo 17 marzo, di giovedì, il consiglio comunale sanremese. La prima convocazione è per le 17.30. La seduta sarà in presenza e per accedere ai locali di Palazzo Bellevue sarà necessaria la mascherina ed il green pass rafforzato.

Tra i punti all’ordine del giorno c’è la relazione sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo 2019.Si discuterà anche dei procedimenti di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà (c.d. cessione pro quota) e di affrancazione (c.d. liberalizzazione o riscatto) degli alloggi p.e.e.p., ovvero quelli dei piani edilizia economica popolare (edilizia convenzionata) con il quale poter consentire l’immissione in mercato di immobili a prezzo calmierato.

Verrò trattata la disciplina per il recupero dei sottotetti e dei locali e l’estensione dell’applicabilità agli edifici esistenti. Verrà infine votato per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno della Via del Mare nella frazione di Bussana al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e il transito su di essa.