Camporosso. Stop per Simone Piana del Camporosso.

E’ la decisione del giudice sportivo dopo le ultime partite del campionato di Promozione andate in scena lo scorso 13 marzo.

Il calciatore, secondo il provvedimento disciplinare, è stato «squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V INFR)».