Principato di Monaco, raccolta di beni di prima necessità per l'Ucraina allo Spazio Léo Ferré - Riviera24

Principato di Monaco. Anche nel Principato di Monaco prende il via la raccolta di beni di prima necessità da destinare alla popolazione ucraina.

L’iniziativa si terrà giovedì 3 e venerdì 4 marzo dalle 9 alle 17,30 presso lo Spazio Léo Ferré.

I prodotti di cui c’è necessità sono: sacchi a pelo, coperte di sopravvivenza, prodotti per l’igiene personale come gel e saponi per il corpo, spazzolini, pannolini, lamette, schiuma da barba, ma anche latte materno e asciugamani, guanti monouso, mascherine chirurgiche, bende, soluzioni antisettiche.

Il materiale raccolto verrà poi consegnato alla Protezione Civile.