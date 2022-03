Primo posto per la Riviera dei Fiori Softair Sanremo a Mandrignano - Riviera24

Sanremo. Si è svolto domenica a Mandrignano la prima tappa valida per il Campionato Regionale di Softair specialità PCS (Pattuglia Combat a Scenari). Il Team della Riviera dei Fiori Softair Sanremo composto da Tinelli Alfredo, Ciccone Lorenzo, Ghigliotti Matteo, Nobbio Maurizio, Greggio Luca, Gazzano Simone, ha conquistato la vittoria della tappa portandosi così in testa alla classifica del campionato inaugurando al meglio l’inizio della stagione agonistica.

Il team sanremese è sceso in campo affrontando al meglio la gara e, dimostrando esperienza e un grande affiatamento di squadra, è riuscito a conquistare il gradino più alto nel podio vincendo una tappa non poco complicata.

«E’ stato il miglior modo di aprire la stagione agonistica – dice Alfredo Tinelli, presidente della Riviera dei Fiori Sanremo Softair, che poi continua – E’ stata una gara dura, combattuta, dove mantenere la concentrazione per tutta la durata della competizione non era scontato, ma siamo riusciti ad esprimere al meglio il nostro gioco portando a Sanremo la Coppa più prestigiosa. I Campionati Regionali degli ultimi due anni, 2020 e 2021 non si sono disputati causa pandemia ed essendo noi Campioni Regionali 2017, 2018, 2019 eravamo chiamati a dare il massimo in quanto squadra da battere, e questo ci ha motivati ancora di più in gara. Faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi perché questi risultati sono il frutto dell’attaccamento al club e del grande lavoro fatto negli

allenamenti domenicali».