Prima Categoria, ammenda da 100 euro e due squalifiche per la Carlin's Boys - Riviera24

Sanremo. Ammenda da 100 euro e due squalifiche per la Carlin’s Boys. E’ la decisione del giudice sportivo dopo le ultime partite di Prima Categoria andate in scena lo scorso 13 marzo.

Secondo i provvedimenti disciplinari alla società va un’ammenda da 100 euro: «A titolo di responsabilità oggettiva, a motivo dell’operato di alcuni propri calciatori che davano luogo ad una rissa con calciatori avversari, senza possibilità di identificazione da parte del ddg, fuori dal tdg, costringendo il ddg medesimo, a sospendere la gara al 34′ del 2o t., per 5’».

Inoltre squalifica per tre gare effettive per Antonio Messina, per aver «nell’ambito di una rissa fra le due squadre, preso per il collo un avversario, gettandolo poi a terra», e per Alessandro Palladino, per aver «nell’ambito di una rissa fra le due squadre, colpito con un pugno al volto un avversario».

Infine ammonizione con diffida (IV INFR) per Moez Guirat e ammonizione (II INFR) per Giammarco Sajetto.