Genova. «Auspico che venga fatta immediatamente chiarezza sulla vicenda. Seguiremo il corso delle indagini in stretta collaborazione con Alisa e con ASL 1 per analizzare i fatti e verificare l’eventuale veridicità delle accuse». Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’indagine della Guardia di Finanza in una rsa di Taggia, nell’Imperiese, su presunti maltrattamenti agli anziani che risiedevano nella struttura