“Preghiera interreligiosa per la pace nell’Europa dell’Est”, giovedì 24 marzo incontro online

Genova. L’UPF Universal Peace Federation Europa & Medio Oriente in cooperazione con l’Associazione Interreligiosa per la Pace e lo Sviluppo IAPD e la Federazione delle Donne per la Pace Mondiale WFWP, organizza un incontro di “Preghiera Interreligiosa per la Pace nell’Europa dell’Est”, che si terrà giovedì 24 marzo dalle 20 alle 20:50 in modalità Zoom.

La riunione di oggi avrà come protagonisti esponenti di fedi diverse dall’Europa, che rivolgeranno una preghiera, un’invocazione o un canto a Dio, in accordo alla propria tradizione, per promuovere la pace e la riconciliazione nell’Europa dell’Est. L’evento di questa sera rientra in un ciclo di riunioni di preghiera per la pace che si terranno settimanalmente fino al di 21 aprile 2022. È prevista la traduzione in varie lingue, tra cui l’italiano.