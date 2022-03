Pontedassio si mobilita per l'emergenza Ucraina - Riviera24

Pontedassio. Il sindaco di Pontedassio, Ilvo Calzia, comunica che Pontedassio si mobilita in aiuto dell’Ucraina.

«In seguito alla riunione operativa con il Prefetto di ieri mattina in merito al probabile arrivo di profughi che fuggono dalla guerra in Ucraina, per lo più mamme con bambini e persone anziane, è stato chiesto ai comuni di segnalare eventuale disponibilità, anche da parte dei cittadini, di immobili abitabili e vuoti per il temporaneo alloggiamento degli Ucraini».

A Pontedassio, i proprietari che vogliono aderire a questa solidarietà, come comunica il sindaco Calzia, possono scrivere una mail all’indirizzo pontedas@uno.it indicando:

– nome, cognome, telefono

– indirizzo dell’alloggio per i profughi

– numero dei vani

Il comune farà da tramite con la Prefettura e con le associazioni che si prenderanno cura dei profughi e del loro alloggiamento. Tutte le spese, comprese le utenze dell’immobile durante la permanenza dei profuhi, saranno a carico degli enti pubblici.