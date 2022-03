Pnrr, Sanremo presenta i progetti per le scuole: nuovi plessi e recupero integrale delle Pascoli - Riviera24

Sanremo. Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, completamento e messa in sicurezza delle strutture scolastiche esistenti ma anche creazione di nuovi spazi per abbattere le liste di attesa dei nidi: sono le finalità che il Comune di Sanremo vuole raggiungere in ambito scolastico con la presentazione di alcuni progetti per il finanziamento dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Nello specifico, gli interventi principali prevedono:

– costruzione di un edificio pubblico da destinare a nuovo polo dell’infanzia 0-6 anni (via Duca degli Abruzzi, porzione di terreno retrostante il parco di Villa Ormond) costituito da un nido d’infanzia composto da 3 sezioni per un totale di 36 bimbi e una scuola dell’infanzia composta da 3 classi per un totale di 60 bimbi (importo 1.752.000 euro)

– demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Borgo Tinasso che consente un incremento di 50 posti (importo 1.949.760 euro)

– lavori per il miglioramento sismico, la messa in sicurezza e l’adeguamento impiantistico e antincendio della scuola media Pascoli, con l’obiettivo del riutilizzo completo dell’edificio (importo 5.000.000 euro).

«Il PNRR – commenta il sindaco Alberto Biancheri – prevede linee di finanziamento dedicate alle scuole con caratteristiche precise. Con gli uffici abbiamo preliminarmente esaminato le possibili aree di intervento, quindi abbiamo predisposto progetti che ritengo importanti sia per il recupero e la riqualificazione dell’esistente, come le scuole del Borgo Tinasso o la porzione della Pascoli che ancora necessita interventi, sia per una realizzazione ex novo di plessi con uno sguardo proiettato nel futuro, come il polo dell’infanzia che creerà nuovi posti per asilo nido».

«Questi interventi – spiegano gli assessori Massimo Donzella (lavori pubblici) e Costanza Pireri (scuole) – permetteranno di potenziare sensibilmente l’offerta dei servizi per la prima infanzia, tenendo presente anche la raccomandazione europea di offrire servizi educativi ad almeno il 33% di bambini sotto i 3 anni. Il nuovo nido di via Duca degli Abruzzi consentirà di abbattere le liste di attesa oltre che valorizzare parte di una zona del centro città. La realizzazione del nido e della scuola d’infanzia implementeranno i sistemi di opportunità di crescita per i piccoli e le loro famiglie in un’ottica di continuità educativa promuovendo un’offerta partecipata. Riguardo invece alla scuola di Borgo Tinasso, le scelte progettuali, come già ricordato, produrranno un incremento di 50 posti, il contenimento dei consumi energetici nel pieno rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e con la massima attenzione ai livelli di sicurezza, oltre alla creazione di un ambiente ricco, variegato e alla distribuzione funzionale di parti esterne ed interne. Infine, dopo la parziale riapertura della scuola Pascoli, grazie a questo progetto potremo tornare pienamente in possesso di una struttura scolastica così importante per la nostra città».

Si ricordano anche gli investimenti:

– scuola di San Pietro, finalizzati alla predisposizione di nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica con la creazione di un nuovo refettorio e la riconversione di quello attuale in aula ludico-motoria, nonché l’ampliamento delle aree esistenti, il tracciamento di un nuovo campo da gioco e il rifacimento delle pavimentazioni

– scuola primaria Borgo Rodari, recupero degli spazi esterni di pertinenza scolastica da adibire all’attività sportiva all’aperto.