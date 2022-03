Pierfrancesco Pingitore ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo

Sanremo. Venerdì 4 marzo nel teatro dell’Opera alle 18.30 i “Martedì Letterari” presentano uno tra i più rappresentativi ed apprezzati registi e autori italiani, “Maestro” della cinematografia e del teatro nazionale: Pierfrancesco Pingitore.

«.. Quante piccole cose a cui non diamo la minima importanza, quando poi ci vengono tolte ci appaiono preziose, impagabili irrinunciabili. E quella cosa impalpabile, che diamo sempre per scontata, come diamo per scontate l’aria, il sole, il giorno e la notte:la libertà». Elena la protagonista de “Confessioni spudorate” sta così descrivendo un momento della sua e della nostra vita. Elena un personaggio che si “appiccica” dalle pagine del libro alle dita di chi legge. Lo incontreremo con il suo creatore, il maestro Pier Francesco Pingitore che sarà ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo eccezionalmente di venerdì.

Uno tra i più rappresentativi ed apprezzati registi e autori italiani, “Maestro” della cinematografia e del teatro nazionale Pier Francesco Pingitore racconterà uno spaccato d’Italia attraverso il suo ultimo libro: ”Confessioni spudorate. Le quattro stagioni di una donna italiana” (Bertoni). Partecipa il dottor Carlo Sburlati, già assessore alla Cultura del Comune di Acqui Terme e patron dell’Acqui Storia ed Ambiente. Letture scelte con Loredana De Flaviis de “Il Teatro dell’Albero.” L’incontro è stato inserito nel programma di formazione dei docenti e dei giornalisti. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili con Green Pass (rafforzato) e mascherina FFp2.

Confessioni Spudorate

Elena è una donna. Una vera donna. Femminile, passionale, trasgressiva, ma anche materna, decisa, coraggiosa. Vive intensamente ogni attimo della sua vita, soprattutto il sentimento più profondo che l’essere umano può provare: l’amore. La sua lunga storia si snoda attraverso ben sei decenni di storia italiana, dagli anni Quaranta, devastati dalla Seconda Guerra Mondiale al 2020, soggiogato dall’epidemia del coronavirus, passando attraverso i boom economici degli anni Sessanta e Ottanta, il terrorismo degli anni Settanta, i mutamenti sociali degli anni Duemila. Una storia personale, intima nella quale si può leggere anche la storia del nostro bel paese.

Pier Francesco Pingitore è un drammaturgo, regista, sceneggiatore e autore televisivo italiano. Nella sua lunghissima carriera, ha regalato grandi e fortunati programmi di intrattenimento ai telespettatori, fra tutti basti citare il fatto che sia il papà del Bagaglino. Giornalista iscritto all’albo dei giornalisti professionisti del Lazio dal 1962, redattore capo del settimanale Lo Specchio, diventa autore e regista per cinema, cabaret e teatro. Nel 1965 insieme a Mario Castellacci ha dato vita alla compagnia de Il Bagaglino, firmando da questa data testi di canzoni come Avanti ragazzi di Buda e sceneggiature e regie di migliaia di spettacoli di cabaret teatrale e televisivo, ai quali hanno partecipato nomi importanti dello spettacolo italiano, tra cui Pippo Franco, Oreste Lionello, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Pino Caruso, Gianfranco D’Angelo, Leo Gullotta, Pamela Prati, Gabriella Ferri, Laura Troschel, Maria Grazia Buccella, Martufello, Manlio Dovì, Morgana Giovannetti, Manuela Villa, Sonia Grey, Bombolo, Valeria Marini, Carlo Frisi e il duo Battaglia e Miseferi. Dal 1997 realizza anche alcuni film tv. Nel 2013 ha vinto il Premio Acqui Storia con il libro Memoria del Bagaglino. E’ commendatore al merito della Repubblica Italiana.

Martedì 8 marzo alle 16.30 nel Teatro dell’opera Mapi Danna presenta il libro: “Ti amo anche oggi non per sempre ma ogni giorno. Storie straordinarie raccontano cosa nutre o avvelena l’amore” ( Sperling & Kupfer).