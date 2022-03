Pesca in Liguria, Piana: «Caro gasolio insostenibile, chiediamo risposte al Ministero»

Genova. Dopo l’incontro coi pescatori di lunedì 7 marzo alla banchina Revel della Spezia insieme al deputato Lorenzo Viviani, il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana rinnova con forza la richiesta di una soluzione tempestiva per il caro gasolio ai più alti tavoli istituzionali, aderendo all’allarme del comparto ittico in stato di agitazione.

«La situazione è insostenibile con il prezzo del gasolio a più del doppio dello scorso anno – dice il vice presidente con delega alla Pesca Alessandro Piana –. Le uscite superano le entrate e per i nostri pescatori significa lo stop dell’attività lavorativa, mentre per i consumatori la mancanza sulle tavole di pescato locale, genuino e di altissima qualità. Già nell’ultimo anno il 75% del prodotto arriva dall’estero, non possiamo cedere un fiore all’occhiello italiano per speculazioni o fattori che nulla hanno a che fare con la serietà e il lavoro continuo dei nostri pescatori, già allo stremo per il covid e la crisi generalizzata. Occorre lavorare sul Sostegni-ter, sul Decreto energia, fare fronte comune con le altre Regioni e sensibilizzare sempre di più il settore HO.RE.CA. verso la filiera corta, soprattutto in questa settimana di fermo, dando valore al nostro pescato e solidarizzando con i nostri pescatori. Non bastano riposte regionali a quella che è diventata a chiare lettere una emergenza nazionale, pertanto chiediamo risposte adeguate al sottosegretario Francesco Battistoni e al Ministero».