Ventimiglia. La circolazione ferroviaria tra Ventimiglia e Nizza e la Francia è interrotta dalle 18,15 per l’investimento di una persona in territorio francese. L’ultimo convoglio partito dalla stazione di Ventimiglia è quello delle 18.09, che però, sembra sia stato bloccato a Mentone dalle autorità francesi.

I treni in partenza e arrivo registrano, al momento, un ritardo di oltre un’ora.