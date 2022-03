Pasta, latte, farina e benzina: anche nel Ponente Ligure i cittadini iniziano a fare scorte - Riviera24

Sanremo. Pasta, latte, farina, zucchero, ma anche biscotti, fette e pane confezionato: i supermercati del Ponente Ligure sono presi d’assalto dai cittadini che temono restrizioni e limitazioni dovute alla guerra in Ucraina. Dopo il primo razionamento di oli di semi, con molti super market che hanno limitato a pochi litri gli acquisti per ciascun cliente, l’aumento esponenziale del prezzo del carburante e la possibile carenza di materie prime (come il grano), che potrebbero far lievitare presto i prezzi degli alimenti, stanno spingendo gli italiani a fare scorte.

Carrelli pieni di generi a lunga conservazione, scaffali quasi vuoti e coda alle casse sono il risultato della paura di molti di restare senza cibo.

Nel frattempo c’è chi, nonostante il prezzo di benzina e diesel, fa il pieno del serbatoio per non rischiare di rimanere a secco in vista di possibili scioperi.