Pasqua e ponti di primavera, riaprono alcuni cantieri sulla Torino-Savona

Imperia. In vista delle festività pasquali e dei “ponti” di primavera tra la festa della Liberazione e il Primo Maggio Autofiori ha annunciato la riapertura dei cantieri sulla A6 Torino-Savona e in previsione dei weekend estivi prevista la garanzia di aver due corsie di marcia per il rientro dal mare la domenica pomeriggio.

Come riportato da Cuneo24, vi è in programma la rimozione, già in atto, dello scambio di carreggiata tra Carmagnola e Marene, per il rifacimento del fondo stradale, fino a martedì 26 aprile. Sospeso il cantiere tra Savona e Altare, dalla mezzanotte di giovedì 14 aprile fino al pomeriggio di lunedì 2 maggio, per chi viaggia in direzione Torino. Sempre nella stessa tratta, dalla mezzanotte di giovedì 14 aprile, riaperta la seconda corsia per evitare code chilometriche per chi rientra dalla riviera.

Sulla A10 saranno riaperti sei degli otto cantieri. Gli unici che resteranno sono quello in prossimità dello svincolo di Albenga direzione Savona e quello tra gli svincoli di Imperia Ovest e Arma di Taggia, per l’adeguamento delle barriere di sicurezza.