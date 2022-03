Parte da Imperia il primo tour nazionale di Max Angioni - Riviera24

Imperia. Partirà da Imperia il primo tour nazionale di Max Angioni, uno dei nuovi e più importanti volti del panorama comico italiano, reduce dalla partecipazione a LOL2 e dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig e Le Iene. L’appuntamento con il suo MiracolaTOUR è per giovedì 31 marzo, alle 21, presso il Cinema Centrale. L’evento è organizzato dal Comune di Imperia, con la collaborazione del CIV di Porto Maurizio, la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte e la partnership di Coop.

Nel solco della miglior tradizione della stand-up comedy, Max Angioni offre uno sguardo originale ed esilarante sulla realtà quotidiana, con un ritmo serrato e una sferzante ironia. Con uno spettacolo rivolto al pubblico di ogni età, il comico racconta un condensato delle proprie esperienze: dalle conversazioni ai tempi dei social, alla sua relazione con lo sport, alla maledizione di arrivare secondo.

«Sono davvero lieto che Imperia possa accogliere un artista talentuoso come Max Angioni, destinato a diventare uno dei grandi della comicità italiana. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato insieme al Comune per rendere possibile questo appuntamento, che si preannuncia già come un successo. In questi anni di pandemia, abbiamo cercato di non fermare gli eventi, nel rispetto delle normative, ma non c’è dubbio che non abbiamo potuto offrire a cittadini e turisti tutto quello che avremmo voluto. Mi auguro che questo spettacolo possa essere l’inizio di una nuova stagione di vitalità per la nostra città e, per questo motivo, stiamo già lavorando, insieme alla collega Roggero, a un ricco calendario estivo», dichiara l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.

«Tengo a precisare che si tratta di un colpo notevole: abbiamo preso Max Angioni come data zero, il suo tour parte da Imperia. Mi sembra una grande notizia. Per questo devo ringraziare Matteo Monforte, con me alla direzione artistica dell’evento. E devo ringraziare il Comune di Imperia, che, grazie al suo contributo all’iniziativa, permette un’affluenza di pubblico a prezzo contenuto, visto il nome coinvolto, e ci dà la possibilità di festeggiare, pure in un momento storico molto complesso, la fine dello stato di emergenza in Italia, proprio nel giorno in cui, non casualmente, è programmato questo spettacolo comico presso gli amici del Cinema Centrale. Max Angioni in poco tempo sta bruciando tutte le tappe, il suo cursus honorum brilla per velocità e levatura: Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene, LoL. Ho avuto il piacere di esibirmi con lui allo Zelig in Viale Monza a Milano, e tutti noi anche dai camerini ridevamo fortissimo quando era lui sul palco. Questo evento è in collaborazione con il Consorzio Porto Maurizio, che ringrazio, e spendo solo una parola per Riccardo Caratto, presidente del Consorzio, la cui correttezza, costanza, e determinazione, hanno di fatto reso possibile un evento che stiamo provando insieme a lui a concretizzare da dicembre», commenta Eugenio Ripepi.

I biglietti sono già disponibili su https://www.mailticket.it/manifestazione/I632/max-angioni–miracolato.