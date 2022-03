Pareggio a reti inviolate per il Ligorna a Imperia, mister Roselli: «Buona partita da parte di entrambe le squadre» - Riviera24

Imperia. Pareggio a reti inviolate per il Ligorna allo stadio Ciccione contro l’Imperia. Se all’andata i biancoblù si imposero per 2-1 grazie alla rete di Brunozzi diverso è dunque l’esito di questo derby ligure di ritorno in serie D, scivolato via senza marcature.

Sono due le occasioni importanti di una sfida molto combattuta, precisamente una per parte. Al 40′ conclusione al volo di Cericola su sponda di Gomes, con Virga devia in calcio d’angolo. Al 91′ un miracolo di Atzori impedisce invece ai padroni di casa di siglare il goal del vantaggio: Coppola calcia dal cuore dell’area su assist di Cassata ma l’estremo difensore salva la porta e il risultato.

Questo il commento di Paolo Scannapieco, difensore biancoblù: «È stata una partita molto combattuta. Ci siamo fatti trovare pronti e abbiamo conquistato un punto in un campo difficile che ci permette di fare un passo in avanti per il nostro obiettivo. Continuiamo così!».

«È stata una partita sporca, diversa dalle altre che abbiamo disputato nell’ultimo periodo. Il manto erboso ha penalizzato un pochino entrambe le squadre. Loro sono una squadra maschia che non dà mai profondità. Possiamo dire che sia stata una buona partita da parte di entrambe le squadre. Loro hanno avuto una grande occasione nel finale sulla quale Atzori è stato bravissimo, noi invece una grande occasione all’inizio» – dice mister Roselli.

«Per me non cambia nulla. Credo che sia un’annata veramente particolare. Andando avanti di questo passo non so onestamente a quanti punti sarà la quota salvezza. Siamo tutti in gioco e bisogna stare attenti. Cosa che sapevamo già. Per fortuna possiamo permetterci di stare attenti con qualche punto in più» – è il commento tecnico sulla sfida.

Imperia-Ligorna 0-0

Imperia: Bova, Fazio (92′ Losasso), Petti, Montanari (89′ Castaldo), Deiana, Virga, Giglio, Colantonio, Coppola, Cassata, Cappelluzzo (69′ Rosati). A disposizione: Caruso, Morchio, Canovi, Castaldo, Losasso, Minasso, Rosati, Carletti, Cefariello. Mister: Soda.

Ligorna: Atzori, Garbarino Cipolletta, Scannapieco, Lipani, Calcagno, Bacigalupo (60′ Botta), Placido (69′ Casanova), Silvestri, Cericola, Gomes (65′ Donaggio). A disposizione: Colleoni, Botta, Raja, Garbarino L., Donaggio, Gerbino, Salvini, Casanova, Bacherotti. Mister: Roselli.

Arbitro: Gangi di Enna.