Parasio: una Via Crucis per pregare per l'Ucraina - Riviera24

Imperia. Si è svolta oggi nel tardo pomeriggio per le vie del Parasio di Porto Maurizio una Via Crucis per pregare per la pace in Ucraina.

L’iniziativa ha raccolto una notevole partecipazione che é andata aumentando man mano che il corteo procedeva lungo gli antichi caruggi del centro cittadino.

A sostenere questa iniziativa non solo la parrocchia ma anche tutta una serie di organizzazioni private che si stanno occupando di accoglienza ai profughi e le principali associazioni presenti sul territorio portorino come il Circolo Parasio e le confraternite sia maschili che femminili.