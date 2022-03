Pallanuoto femminile, Rari Nantes Imperia sconfitta dal Treviglio

Imperia. Week-end amaro per la Rari Nantes Imperia che cede anche con la formazione femminile. Le ragazze di Gerbò vengono sconfitte 14-10 dal Treviglio, al termine di una partita piuttosto dura, e sono così raggiunte, a quota 6 punti in classifica, proprio dalle lombarde.

Capitan Sowe non ce la fa e va in panchina con la calotta numero 13. Al suo posto, Alice Della Valle disputa la prima da titolare in carriera in A2. Fin dai primi otto minuti, si intuisce che sarà una partita difficile con un gioco molto spezzettato nonostante un arbitraggio piuttosto permissivo. Treviglio mette subito le distanze nel punteggio ma le reti di Accordino e Mirabella tengono viva la Rari.

Nel secondo periodo, va in scena un continuo botta e risposta: le giallorosse si avvicinano nel punteggio, senza riuscire ad inferire il colpo per agguantare il pareggio. Comba segna nei primi istanti, in superiorità numerica, poi Accordino trasforma il penalty, in un momento in cui la partita sale di giri, seguita subito dalla firma di Iazzetta. Le padrone di casa rimangono avanti ma la tiratrice, in calotta numero 10, sfrutta al meglio una superiorità numerica. Finale di tempo thrilling con Treviglio che va sul +2 a 6” dalla sirena ma sul tiro da metà vasca di Sara Amoretti, la difendente Franchini blocca la conclusione con due mani: è rigore, puntualmente trasformato da Accordino.

Un episodio che potrebbe dare la scossa alla Rari ed invece sono ancora le lombarde a raddoppiare. A metà tempo, il bel fendente di Elisabetta Sattin riapre il discorso parità. Le ragazze di Gerbò però faticano a trovare la via della porta, con continue conclusioni centrali che agevolano le parate della ex Martina Giai. Treviglio così torna sul +2 ed anzi, sulla sirena, rischia di triplicare ma la traversa salva la Rari sul penalty.

Nemmeno il tempo di assestarsi e la Rari patisce l’ 11-8, da rigore, ed il terzo fallo grave di Sara Amoretti che non tornerà in gara. Le giallorosse perdono fiducia e geometrie; ne approfittano così le avversarie e le ultime reti di Martini, la seconda stagionale per lei, e di Accordino, ancora da penalty, servono unicamente per aggiornare la statistica.

Domenica 3 aprile, la Rari affronterà la seconda trasferta consecutiva e volerà in Sardegna per affrontare la Promogest.

Treviglio PN – Rari Nantes Imperia 14-10

(4-2; 4-5; 2-1; 4-2)

Treviglio: Giai, Albani 1, Ferrari, Piovani 1, Zanoccoli 2, Trezzi, Ghezzi 1, Sgrò B. 2, Franchini, Sgrò V. 1, Cassarà 3, Braga 3, Corna.

Imperia: Della Valle, A.Amoretti, Martini 1, S.Amoretti, Mirabella 1, Iazzetta 1, Comba 1, Accordino 5, Cappello, Sattin 1, Sowe cap. All.: Gerbò

Uscite per limite di falli: Zanoccoli (T) nel secondo tempo, Sgrò V. (T) nel terzo; S.Amoretti e Martini (I), Albani (T) nel quarto. Sup. Num. Treviglio 2/6 + due rigori (uno realizzato e uno sbagliato); Imperia 2/11 + tre rigori (realizzati).