Palasport a Bordighera, contenzioso tra Comune e Sport Management: l’ente riceve 80mila euro di risarcimento - Riviera24

Bordighera. Si è concretizzato in questi giorni un passo importante in ordine al contenzioso tra il Comune di Bordighera e Sport Management. L’ente, a seguito di una procedura di escussione della fideiussione, ha infatti ricevuto la somma di oltre 80.000 euro dalla compagnia assicurativa Zurich a titolo di risarcimento per le inadempienze della società che è stata concessionaria del palasport di via Diaz.

«Un ottimo risultato, che conferma la bontà della posizione assunta dall’Amministrazione e dall’Ufficio Legale nella gestione della controversia. La cifra che è stata riconosciuta annulla di fatto l’esposizione del Comune nei confronti della società insolvente e questo in tempi decisamente più brevi di quanto avrebbe probabilmente consentito una azione legale; possiamo quindi affermare di aver percorso la strada migliore per far valere i diritti dei cittadini – commenta il sindaco Ingenito – L’altro importante successo, che avevamo raggiunto già lo scorso ottobre, è stata la riapertura in continuità del palazzetto, con cui abbiamo garantito la disponibilità di una infrastruttura che è un punto di riferimento per gli sportivi, gli appassionati e le società dell’intero comprensorio».