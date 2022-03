Ottimi risultati per gli atleti della Sanremo Like Swim a Loano - Riviera24

Sanremo. Un’altra esperienza all’insegna del puro divertimento, senza alcuna pressione, che lascia il ricordo e il retrogusto dolce – giocoforza, naturalmente – dei sorrisi e degli ottimi riscontri cronometrici dei propri atleti. La prova della “Sanremo Like Swim” in quel di Loano, per il secondo appuntamento della categoria “Propaganda” (ovvero l’avviamento al settore agonistico), non può che lasciare soddisfatto il poker di tecnici formato da Stefano Martini, Marika Poletti, Omar Aschero e Cristina Avallone.

Sia perché, ancora una volta, domenica scorsa la società matuziana si è confermata leader ponentina per numero di partecipanti, sia perché i risultati ottenuti non sono stati casuali, bensì il frutto del lavoro indefesso e appassionato dello staff guidato dal presidente Sebastiano Bonaccorso e del conseguente, costante progresso dei volenterosi ragazzi.

Nonostante siano state numerose le gare individuali disputate a rana e a dorso, la menzione d’onore della settimana va alle staffette 4×50 stile libero maschile (Jacopo Pellegrino-Alessandro Bergaglia-Pietro Baletti-Jonathan Grella), che ha terminato la propria sequenza di bracciate sul secondo gradino del podio, e femminile (Claudia Ozenda Massimino-Martina Ricci-Benedetta Sferlazza-Bianca Salvi), meritatissimo “oro” a conclusione di un evento che ha sancito un nuovo punto fermo nel percorso di crescita societario.