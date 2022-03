Ottimi risultati per gli atleti del Byakko Tai di Sanremo agli interregionali di kick boxing a Giaveno

Sanremo. Domenica 13 marzo si sono svolti a Giaveno gli interregionali di kick boxing, cinque le regioni coinvolte (Liguria, Toscana, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta). La società Byakko Tai settore kick boxing di Sanremo era presente e non ha fatto mancare i risultati.

Per il settore giovanile guidato dal coach Fausto Gazzano e per questa trasferta in veste di aiuto e non di atleta, presente anche Ilaria Garuti, la Byakko Tai ha presentato tre atleti:

Marco Rigoni, classe 2008, che fa un bel primo round, poi nel secondo perde un po’ di concertazione e viene sconfitto di misura, comunque ottima prova.

Sebastian Gazzano, che vola in finale e conquista il titolo interregionale, esibendosi nel secondo round in un difficile calcio girato che fa addirittura contare l’avversario.

Andrea Gazzano, classe 2011, che mostra una maturità e una concentrazione rara già in un adulto, vola anche lui in finale e domina l’incontro dall’inizio alla fine, anche lui campione interregionale.

Marco De Fabbio, categoria master, che fa ben quattro incontri dimostrando una grinta e una determinazione a vincere non comune. La categoria master è a meno 74 kg, lui ne pesa 65, ma nonostante il divario, anche di altezza vince tutti i match e si porta anche lui a casa il titolo.

I due coach Luca Lo Presti e Fausto Gazzano sono molto soddisfatti. «Le nuove leve si stanno facendo strada – ci spiega Fausto – e la cosa dà molta soddisfazione. Per chi volesse conoscere il meraviglioso mondo della kick boxing, siamo in via Solaro 129, vicino al campo ippico».