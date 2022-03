Ospedaletti, palestra fitness vista mare e parco avventura sulla ciclabile - Riviera24

Ospedaletti. Una palestra affacciata sul mare, circondata da un percorso avventura con i cavalli, aree fitness e un chiosco-ristorante. E’ questo l’ultimo progetto messo in programma sul finire del 2021 dalla giunta comunale della città delle rose. Un progetto realizzato internamente al Comune, firmato dall’architetto Massimo Salsi (alla guida dell’ufficio Lavori pubblici) e fortemente voluto dal sindaco Daniele Cimiotti.

L’area interessata dal possibile intervento – per il quale il municipio ha chiesto un cofinanziamento alla Regione nell’ordine di 200 mila euro -, è quella dalla ciclabile lato Levante, dal piazzale al mare verso la galleria, attualmente soggetta ad importanti lavori di risistemazione che riguardano sia il manto della pista che le aiuole. Stando ai dettagli forniti dal primo cittadino, l’intenzione è di andare a realizzare una palestra affacciata sulle spiagge, circondata da vetri, su una struttura in legno. Un box di cristallo che si prevede di auto alimentare con dei pannelli fotovoltaici installati sul tetto.

Nel progetto elaborato – del valore complessivo di 500 mila euro – trovano spazio anche un percorso avventura con i cavalli, una zona con gli attrezzi ginnici all’aperto (come si usa vedere nei parchi delle grandi città) e il trasferimento del nolo bici che si trova oggi nella vecchia stazione. Oltre al chiosco per i turisti da affidare in concessione, così come il resto degli impianti. L’obiettivo dell’amministrazione civica è rivitalizzare nel medio periodo una zona del paese, servita dai parcheggi, che offre grandi spazi sulla ciclabile ad oggi poco valorizzati e che in un prossimo futuro potrebbe conoscere un vero e proprio cambio di passo con la riqualificazione in corso del piazzale al mare e la trasformazione dell’ex scalo ferroviario in bike hotel.

(L’area dove dovrebbero sorgere palestra e parco avventura. In copertina i lavori in corso con il bypass per i ciclisti)