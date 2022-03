Ospedaletti, il Bco batte la Fortitudo Savona

Ospedaletti. Il Bco Re del Chicco vince una grande partita contro la Fortitudo Savona e riesce a ribaltare anche la differenza canestri.

Gli orange partono forte e con una difesa intensa e attacchi veloci prendono subito vantaggio. Primo quarto 26/16, il punteggio si dilata fino a toccare il più 20 che verrà mantenuto fino al fischio della sirena. I ponentini ribaltano la differenza canestri, all’andata infatti la sconfitta era stata di 23 punti.

Una grande prova corale dei ragazzi di Archimede che ora non dovranno abbassare la guardia per puntare al traguardo dei play off.

Tabellini

Bco: Cruz Salas 33, Bonino 16, Zunino 13, Vivo 9, Fiore 5, Paganini 4, Blasetta 6, Bonomo 3, Formica, De Caro.

All.: Archimede Ass.: Lupi

Fortitudo: Santi 21, Amedeo 17, Pane 10, De Marzi 7, Mezzoli 6, Da Monte 6, Raffa 2, Montemurro, Ghiga, Alessi.

All.: Alessi.