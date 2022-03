Ospedaletti Calcio, le qualificazioni ai regionali portano vento di novità in casa orange: grande la gioia del presidente Barbagallo

Ospedaletti. Con la qualificazione dei 2006 sale a quota tre il numero delle compagini giovanili orange approdate alle fasi regionali dopo una brillante prima parte di stagione nei rispettivi campionati.

Grande la gioia del presidente Luca Barbagallo nel proprio plauso a giocatori e tecnici delle annate 2006 e 2008, entrambe vincitrici dei rispettivi gironi, e dei 2007, piazzati al secondo posto: «Un complimento speciale ai 2006 che hanno iniziato l’anno in grande difficoltà numerica e un sentito ringraziamento al lavoro di Ivan Miatto e Ferdinando Eulogio con il coordinamento di José Espinal e Marco Anzalone i quali hanno sempre potuto contare sul costante sostegno e vicinanza della società. Hanno raggiunto un risultato sensazionale, costruendo e compattando il gruppo, crescendo nel pieno spirito della tradizione sportiva dell’Ospedaletti. Il nostro progetto è declinato sulla valorizzazione del settore giovanile che possa mantenere una filiera orange e sfociare, poi, in prima squadra».

«Nell’ottica del consolidamento societario – aggiunge il presidente Barbagallo – forti dei risultati ottenuti che premiano l’impostazione del club e della nuova veste estetica del nostro impianto finalmente a disposizione, ci tengo a ufficializzare la nomina di Giorgio Bordero a presidente del settore giovanile. Lo annunciamo con grande orgoglio e per essere sempre più presenti all’interno del settore giovanile con una figura di esperienza e competenza in attesa che il nostro vice presidente, Luigi De Mare, decida del proprio futuro da giocatore e possa poi assumere importanti incarichi che arricchiscano ulteriormente il futuro della società».

Alla voce ‘prima squadra’ il presidente Barbagallo ha le idee chiare in vista della volata playout: «L’obiettivo dichiarato della società è mantenere la categoria per garantire un campionato appetibile e di interesse, per tenere sempre vivo l’interesse dei giocatori del nostro settore giovanile».

E, per caricare l’ambiente in vista del primo impegno di domenica contro il Cadimare, lancia l’appello alla famiglia orange con un’importante iniziativa: «Siamo un club unito per la maglia e i colori orange, invitiamo le famiglie e i sostenitori al campo per la delicata sfida di domenica, la prima delle quattro partite interne dei playout. Riserveremo l’ingresso gratuito ai ragazzi del settore giovanile, con biglietto a 5 euro per le loro famiglie, e a 10 euro per gli appassionati e i tifosi che vorranno sostenerci. C’è più gusto ad essere orange».