Opposizioni all'attacco sul Casinò, chiesta audizione Cda e nuovo direttore dei giochi - Riviera24

Sanremo. Tornerà entro 20 giorni in consiglio comunale la situazione del Casinò. A volerlo sono le opposizioni di centrodestra, FdI, Lega, Liguria Popolare e Forza Italia che, ieri, nel corso dell’assise tenutasi a Palazzo Bellevue, hanno richiesto la convocazione di un consiglio comunale monotematico e la contestuale audizione in quella sede dell’attuale consiglio di amministrazione e del nuovo responsabile del giochi tradizionali della casa da gioco.

Lo scontro tra maggioranza e opposizione, sulla difficile situazione congiunturale della storica azienda municipale dell’azzardo, si è palesato al momento del voto dell’ordine del giorno proposto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi. Un ordine del giorno che avrebbe dovuto impegnare il sindaco e la maggioranza a reinserire nel bando ristorazione del Casinò, il Biribissi e il Roof Garden, invece esclusi per motivi di costi e affidati a servizio catering. Una scelta che secondo sindacati, lavoratori e minoranze consigliari, rischia di portare al licenziamento di una decina di addetti del settore.

L’ordine del giorno di Lombardi è stato bocciato dalla maggioranza nonostante l’impegno assunto pubblicamente dal sindaco Biancheri, che si è detto pronto a “fare tutto il possibile per garantire i posti di lavoro”. Al momento del voto, tre componenti dell’amministrazione non erano presenti. La consigliera Ethel Moreno è uscita prima della chiama, i consiglieri Eugenio Nocita e Paolo Masselli non hanno partecipato alla discussione e sono entrati in consiglio a votazione conclusa.

Ora, dopo la richiesta di monotematico delle minoranze, per regolamento il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande ha tempo 20 giorni per convocare una nuova seduta di consiglio. Le opposizioni hanno chiesto che in quella occasione siano presenti il presidente del Cda della casa da gioco Adriano Battistotti, i consiglieri di amministrazione Barbara Biale e Giancarlo Ghinamo, e il nuovo responsabile dei giochi tradizionali.