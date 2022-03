Occupano abitazione a Ventimiglia, cinque nordafricani denunciati dai carabinieri - Riviera24

Ventimiglia. I carabinieri della Compagnia di Ventimiglia hanno segnalato all’autorità giudiziaria cinque nordafricani, ritenuti responsabili di violazione di domicilio: i militari li hanno sorpresi all’interno di un’abitazione privata in cui soggiornavano abusivamente.

L’intervento è stato attivato grazie alla segnalazione di un passante, che aveva scorto la porta di ingresso danneggiata.

Anche in questo caso, la segnalazione dei cittadini si è rivelata di importanza determinante per costruire l’impianto della sicurezza comune: essendo improbabile che i servizi di controllo del territorio possano scorgere l’effrazione di una porta che non sia esposta sulla pubblica via e si trovi, magari, in un passaggio privato, una chiamata al 112NUE o alla Centrale Operativa delle Compagnie permette di avviare le verifiche del caso giungendo ad un risultato operativo.