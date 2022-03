Ok Club di Imperia, ripartono i corsi di difesa personale femminile

Imperia. Ripartono i corsi di difesa personale dedicati al mondo femminile presso l’A.S.D. O.K. Club di Imperia, l’iniziativa fa parte di un percorso iniziato diversi anni fa che ha lo scopo di sviluppare in ogni partecipante una maggior sicurezza nell’affrontare la quotidianità, senza promettere l’illusione dell’imbattibilità.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che in ogni città tutti devono misurarsi con il problema della sicurezza urbana che è oramai diventato un fenomeno sociale importante, Imperia non è una città insicura, ciononostante esiste, specialmente da parte delle donne, una richiesta di sicurezza urbana che non può essere trascurata. L’esigenza di strutturare un progetto riguardante la Difesa Personale nasce dal fatto che, potenzialmente, tutti potremmo essere vittime di un’aggressione, è molto importante quindi acquisire il corretto atteggiamento mentale, innalzare la soglia di vigilanza, prevedere i possibili rischi, conoscere le proprie debolezze, ecc.

L’approccio all’insegnamento della Difesa Personale è basato sullo studio di tecniche semplici ma efficaci, applicabili da chiunque, anche senza aver avuto precedenti esperienze marziali o sportive, il metodo non si basa su schemi rigidi e prestabiliti in modo che si possa adattare ai vari frequentatori ed alle varie situazioni. Scopo del corso è quello di raggiungere abilità nel difendersi grazie alla capacità di elaborare una strategia di azione, tenendo conto dei dati acquisiti con l’esperienza scegliere, tra le molte soluzioni, quella più efficace al momento.

Il corso prevede una prima lezione teorica, riguardate gli aspetti psicologici e legali relativi all’aggressione ed alla legittima difesa, tenuta dalle psicologhe Elisa Dabroi e Helena Pizzorno e dell’avvocato Giuseppe Fossati. Le lezioni pratiche saranno tenute da tecnici della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM) tutti abilitati al 3° livello di insegnamento del Metodo Globale Autodifesa (MGA):

Maestro Daniele Berghi

– Cintura nera 6° dan di Judo e Jujitsu

– 3° livello MGA (Metodo Globale Autodifesa)

– Docente Nazionale MGA

– Docente Nazionale di Jujitsu

Maestro Renato Cumia

– Cintura nera 6° dan di Judo

– Cintura nera 2° dan di Jujitsu

– 3° livello MGA (Metodo Globale Autodifesa)

Maestro Franco Viani

– Cintura nera 4° dan di Judo

– Cintura nera 1° dan di Jujitsu

– 3° livello MGA (Metodo Globale Autodifesa)

Maestro Stefano Campeggio

– Cintura nera 4° dan di Jujitsu

– Cintura nera 1° dan di Judo

– 3° livello MGA (Metodo Globale Autodifesa).