Nuovo tratto dell’Aurelia Bis, la gratitudine del circolo Pd Vallecrosia - Riviera24

Vallecrosia. Il circolo Pd Vallecrosia vuole esprimere tutta la sua gratitudine agli onorevoli Alessia Rotta e Franco Vazio e al consigliere regionale Enrico Ioculano per il lavoro svolto riguardo lo sviluppo del nuovo tratto dell’Aurelia Bis da Sanremo in direzione Ponente, fino alla città di Ventimiglia.

«Dopo anni di parole, finalmente quest’opera comincia a prendere forma in via ufficiale con l’individuazione del commissario che sarà responsabile del progetto che andrà a ridisegnare la viabilità della nostra zona. Attendendo le prossime tappe di questo progetto, non possiamo esimerci dalla gioia di questo primo tassello per la costruzione di un’opera infrastrutturale che il nostro territorio necessita da tempo andando a rispondere alle esigenze dei nostri concittadini» – commenta il segretario del circolo Pd Vallecrosia Gianluca Collina.