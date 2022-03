Notte di follia criminale ad Imperia: decine di macchine distrutte

Imperia. É Stata una vera e propria notte di follia quella appena passata durante la quale un gruppo di vandali ha sfasciato decine (si parla di 32/38 veicoli) di automobili nel parcheggio accanto alla capitaneria di porto ad Oneglia.

I criminali non si sono però limitati a spaccare parabrezza e specchietti, ma hanno devastato gli interni delle automobili rubando, spaccando volanti, freni a mano e spargendo in giro documenti, atti di proprietà e beni personali dei proprietari che questa mattina hanno trovato davanti a sé uno spettacolo sconfortante che ha fatto esplodere la rabbia dei cittadini stanchi di questi atti vandalici che si sono già verificati anche se in forma minore le scorse settimane.