Non si ferma il sostegno all’Ucraina: nuovi striscioni a Imperia

Non si fermano le iniziative a sostegno dell’Ucraina nell’imperiese: nei giorni scorsi in città e nel comprensorio sono fiorite spontaneamente numerose raccolte fondi, raccolte di aiuti per i profughi della guerra ed anche diverse manifestazioni contro la guerra.

Sono inoltre apparsi numerosi cartelloni e manifesti in vari punti del centro abitato sempre a sostegno del popolo ucraino, il primo dei quali qualche giorno fa era stato posizionato al centro della rotonda di Piazza Dante ad Oneglia.

Un altro striscione che recita “Né Putin né Nato STOP WAR” è stato invece posto ultimamente sotto le gru del porto di Oneglia dove alcuni giorni fa si è svolta una manifestazione molto sentita contro il conflitto.