Nlp Sanremo, una vittoria e una sconfitta per l'under 19 maschile - Riviera24

Sanremo. Dopo lo stop ai campionati imposto dalla Fipav per l’emergenza sanitaria, la Nlp Sanremo riprende

il cammino nell’under 19 maschile con una vittoria ed una sconfitta.

L’Impresa Edile Amg nulla ha potuto contro la forte Oliflor Rvs, in lotta per il primo posto, perdendo per 3/1 ma lunedì scorso è riuscita ad imporsi al tiebreak con le Autoscuole Riunite Mazzu dopo una partita durata quasi due ore, conquistando così i primi due punti in classifica. Primi due set persi per un soffio, 24/26 e 23/25, complice anche un po’ di nervosismo e qualche errore di troppo nei momenti decisivi. Cambio di marcia a partire dal terzo set 25/18: bene Ghiretti, Depanis e Farisano a muro e più precisione in difesa con Bortesi e Graglia. Quarto set sulla falsariga del precedente (25/16) con efficaci attacchi dei due schiacciatori Migliore e Balbis che mettono a segno punti importanti con la regia di El Jaidouli. Nel quinto set testa a testa fino alla fine (15/12) con la Nlp che prevale grazie a dei servizi più efficaci.

«Affrontare il campionato under 19 con una squadra composta quasi totalmente da 2005 non è semplice ma ci consente di giocare gare difficili e di buon livello che ci permettono di crescere. Ora dobbiamo concentrarci sulla difficile sfida di domani sul campo del Volley Imperia nel campionato under 17» – commenta l’allenatore Minaglia.

La formazione: Balbis Alessio, Bortesi Federico, Depanis Nicolò, El Jaidouli Hicham, Farisano Christian, Ghiretti

Gabriele, Graglia Lorenzo, Malfatto Gian Battista, Migliore Filippo.