Nel fine settimana mostra e conferenza sui 30 anni di storia del Centro iniziativa donne di Sanremo - Riviera24

Sanremo. Con una mostra ed un incontro pubblico, nel fine settimana, il C.I.D. celebra in modo festoso la sua storia e passa idealmente il testimone alle generazioni più giovani, aprendo il suo archivio e raccontandosi in un incontro pubblico al quale parteciperanno le attiviste di ieri e di oggi. Un vero spaccato della storia sanremese degli ultimi 30 anni, dei suoi problemi e dei suoi cambiamenti.

Il Centro è nato nel 1989 come associazione di volontariato sociale e culturale promuovendo un’intensa attività su diverse tematiche femminili e con diverse modalità: convegni, manifestazioni, corsi di formazione, cineforum, mostre fotografiche, spettacoli e teatro. E’ stata un’attività davvero piena di contenuti, a tutto campo: la qualità dei servizi socio-sanitari territoriali e ospedalieri, proponendo prestazioni innovative per le donne di tutte le età; i diritti civili e le condizioni di parità e pari opportunità; la promozione della cultura delle donne; il confronto con la politica e con le istituzioni locali; la conoscenza della storia delle donne, anche del nostro territorio; l’educazione delle giovani generazioni attraverso progetti mirati con le scuole; la violenza contro le donne e la sicurezza in città; il lavoro delle e per le donne; le donne migranti. Un’attività sempre volta al miglioramento delle condizioni di vita delle donne nelle diverse età e funzioni, proponendo il punto di vista femminile sui vari argomenti.

«Vogliamo ricordare in particolare:

– le pubblicazioni in tema socio sanitario su maternità, menopausa, procreazione assistita;

– la ricerca storica sulle donne del Consiglio Comunale a Sanremo dal dopoguerra agli anni 2000, la loro presenza ed i loro interventi, una pubblicazione unica nella storiografia cittadina;

– i percorsi di letteratura al femminile in collaborazione con la Biblioteca Civica di Sanremo e le scuole cittadine;

– il dossier sulla condizione delle scuole sanremesi dagli asili alle superiori;

– le tanti ospiti tra cui le compiante Lidia Menapace e Teresa Sarti Strada, giornaliste, scrittrici, politiche;

– gli spettacoli teatrali originali e le anteprime cinematografiche;

– le mostre d’arte, dall’800 alla mail art.

Nell’occasione di sabato 26 e domenica 27 marzo verrà esposto tutto il materiale prodotto dall’associazione, negli anni di attività, sulle varie tematiche sociali, sanitarie, culturali, politiche: fotografie, filmati, opuscoli, articoli e rassegna stampa, libri, documenti prodotti. I documenti dell’Archivio, i libri, i manifesti saranno messi a disposizione per tutte le persone interessate. L’appuntamento è al Floriseum – Museo del Fiore di Sanremo in corso Cavallotti 113, al Parco di Villa Ormond (laghetto dei cigni)» – fanno sapere dal C.I.D.

Sabato 26 marzo apertura della mostra alle 15.30 e conferenza alle 16.30 con le attiviste coordinata da Monica Lanfranco, giornalista e formatrice, direttore della Rivista Marea, spesso ospite del C.I.D.

Domenica 27 marzo continua l’esposizione e la mostra dell’archivio C.I.D. nei locali del Museo del Fiore con orario 10-12.30 e 15.30-18.

«Vogliamo lasciare questo importante bagaglio (oggi in mostra) a disposizione di tutte e tutti, con un lavoro di catalogazione che rimarrà in rete. Ora le attiviste continueranno con nuove forme di impegno e comunicazione, in collaborazione con altre realtà, per esempio la Rivista Marea di Monica Lanfranco (presente all’evento) e i gruppi ecologisti e femministi che stanno lavorando in rete a livello nazionale sui grandi temi delle diseguaglianze. Ingresso Floriseum con green pass, vi aspettiamo!» – concludono dal C.I.D.