“Musica in fasce” e “Sviluppo musicalità”, al Floriseum proseguono gli incontri dedicati ai bambini da zero a sei anni

Sanremo. Proseguono a Sanremo, gli incontri musicali “Musica in fasce” per bambini da zero a 36 mesi e “Sviluppo musicalità” da 3 a da sei anni, tra la gioia dei piccolissimi e l’interesse e partecipazione dei genitori.

Insegnante la professoressa Sara Mazzone, laureata al Conservatorio e insegnante certificata Aigam. Le lezioni si svolgono nell’ampio e luminoso salone della Villa del Floriseum , situata all’inizio del parco di Villa Ormond.

Particolare cura viene posta nella sanificazione degli ambienti tra un corso e il successivo, a tutela dei bimbi e dei loro genitori. Per informazioni chiamare il numero 3387733001.